Povestea bordeielor din Rogojeni: Iată ce istorii au localnicii

Pe timpuri, nu era gospodar la Rogojeni care să nu aibă în curte un bordei. Iarna acesta se încălzea mai repede, iar vara ținea răcoare localnicilor. Mai sunt câțiva oameni care nu au renunțat la gospodăriile lor. Printre ei se numără și Maria Ardeleanu.

Femeia de 81 de ani ne-a povestit că toată viața a locuit în bordeiul pe care l-a primit în dar de la socrii săi. Are peste 100 de ani și este construit din piatră. Aici și-a crescut cei patru copii și nici acum nu se poate despărți de el. Bătrâna are în curte o casă mare, însă ne-a mărturisit că cel mai bine se simte în bordei, unde este o cameră mică, modestă, amenajată cu covoare și țoluri tradiționale. Aici are lumină și doar un radiou care face zgomot.

"Acest bordei l-am primit cu soțul de la socrii mei atunci când m-am căsătorit. Pe atunci, mulți de aici trăiau în bordeie. Aici mi-am crescut copiii, iar ulterior, chiar dacă am construit și o casă mare în curte, nu am renunțat la acestă "bașcă", așa se cum se spune la noi", zice pensionara.

În sat se mai păstrează un bordei construit în secolul al XVIII-lea de Mihail și Vera Țara. Clădirea era pe cale să se ruineze, dar a început să fie reconstruită anul trecut de către primărie, cu suportul localnicilor.

"Eu când m-am născut, acest bordei deja era construit. Aici a locuit familia Țara, oameni gospodari care au crescut cinci copii. Veneam des la ei și am multe amintiri frumoase în bordeiul respectiv. În această toamnă, am reconstruit aici soba și lejanca, la solicitarea primarului, fiindcă această "bașcă" va deveni muzeu al satului", susține Sergiu Para, un localnic de la Rogojeni.

Satul Rogojeni din raionul Șoldănești se află la 92 de km distanță de Chișinău.

