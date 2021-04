A schimbat microfonul pe arma de foc: Drumul parcurs de o jurnalistă ca să devină polițist

Ionela Dosca-Juncă are 22 de ani și a decis de curând să facă o schimbare radicală în viața profesională.

„De ce Poliţie? În ultima perioadă primesc des această întrebare. Nu știu dacă eu am ales această meserie sau ea m-a ales pe mine, cert este că am îndrăgit-o. În primul rând pentru faptul că m-a schimbat radical. Am devenit mult mai responsabilă și mult mai încrezătoare. S-au dus şi câteva kilograme”, spune cu entuziasm fosta jurnalistă.

Din luna februarie a anului curent, aceasta a început cursurile de perfecționare în cadrul Centrului Integrat de Pregătire pentru Aplicarea Legii - o direcţie a Ministerului de Interne, care are drept scop pregătirea profesională a subofiţerilor.

Potrivit regulamentului, tinerii sunt inițial angajaţi în cadrul subdiviziunilor Poliţiei, iar timp de patru luni au parte de instruiri. Este vorba despre lecţii de teorie, dar şi de lecţii practice şi tactici special pentru oamenii legii.

