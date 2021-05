Cimitirele din Chișinău, închise de Blajini: Moldovenii, despre decizia autorităților

De Paștele Blajinilor, porțile cimitirelor din Chișinău vor fi închise. Decizia a fost luată pentru a preveni infectarea populației cu COVID-19. Iată ce părere au locuitorii Capitalei despre această măsură și cum vor sărbători Blajinii în acest an.

Locuitorii Capitalei sunt atenționați că, în zilele în care se sărbătorește Paștele Blajinilor, accesul în cimitire va fi interzis din cauza pandemiei.

Deși acest obicei de a-și pomeni morții este păstrat cu sfințenie de moldoveni, în acest an, la fel ca și în 2020, ei vor trebuie să se conformeze deciziei autorităților și să respecte cu strictețe măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19.

Iată ce ne-au declarat oamenii pe care i-am intervievat:

"Eu consider că este o decizie corectă. Vedeți câte cazuri sunt. Am rude și cunoscuți care au avut de suferit. Consider că este corect".

"Cred că la cimitir se poate de dus întotdeauna, cu tot sufletul. Dar nu într-o zi anumită, cu traista plină și să arăți cât ești de bogat".

"Nu este necesar ca într-o zi să vină tot orașul la cimitir, în special, pe timp de pandemie. Nu este o problemă dacă vor fi închise cimitirele de Blajini".

"Autoritățile au dreptate. Nu înseamnă că dacă sunt mai puține cazuri, atunci trebuie să scoatem restricțiile. Oamenii vin în alte zile, fac curățenie, mai dau de pomană și asta este bine."

Mai mult, oamenii sunt de părerea că sănătatea este o prioritate în zilele noastre, iar un an de pandemie ne-a învățat că virusul COVID-19 nu cruță pe nimeni și una din metodele de prevenire a infecției este respectarea unor măsuri extrem de simple, dar atât de necesare:

"Datoria ne ducem și o facem în oricare zi, facem curat când ne dorim. O pomană se poate de dat și acasă și nu este neapărat să venim la cimitir".

Precizăm că Comisia Extraordinară de Sănătate Publică a municipiului Chișinău a stabilit noi măsuri în contextul pandemiei de COVID-19. În acest sens, pe teritoriul Capitalei a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu” cu menținerea stării de urgență în sănătatea publică.

În acest context, se interzice accesul în cimitirele din subordinea Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” din municipiul Chișinău în perioada 2-10 mai 2021, cu excepția procesiunilor funerare.

Amintim că și anul trecut, cimitirele din Capitală au fost închise din cauza pandemiei.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova