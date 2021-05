Pilot elvețian mort după calificările la Marele Premiu al Italiei

Dupasquier a fost transportat cu avionul la Spitalul Careggi. Mai întâi el a fost tratat pe pistă timp de 30 de minute după ce s-a prăbușit cu alți doi piloți între virajele nouă și 10.

Dupasquier s-a clasat pe locul 12, cu 27 de puncte în al doilea sezon în Campionatul Mondial Moto3.

Campion național elvețian de mai multe ori, Dupasquier și-a început cariera de curse în 2011.

Dupasquier was ranked 12th in the standings with 27 points in his second season in the Moto3 World Championship.

Multiple-time Swiss national champion, Dupasquier began his racing career in 2011.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova