Canoiștii olimpici moldoveni se pregătesc de Olimpiadă pe lacul Ghidighici

Serghei Tarnovschi, favoritul echipei, câștigând podiumul viitoarelor olimpiade, continuă să se antreneze sub conducerea șefului Comitetului Olimpic al Republicii Moldova, Nicolae Juravschi.

Nicolae Juravschi, președintele Comitetului Național Olimpic din Moldova, a amintit că au rămas doar 29 de zile până la inaugurarea Jocurilor Olimpice, care, potrivit lui, este cel mai important eveniment din ultimii trei ani, iar din cauza pandemiei deja din ultimii cinci ani ai Jocurilor Olimpice.

"Eu, în felul meu, sunt o persoană maximalistă, iată de ce consider că există întotdeauna un loc pentru îmbunătățirea situației. În ceea ce privește pregătirea – în același timp, avem și o calificare feminină la canoe dublu, iată și Sergiu a primit o calificare. Acum e important ca, în aceste ultimele zile, nu doar să ne menținem forma, dar și să o îmbunătățim. Mai ales că acum e o perioadă accelerată și n-ar trebui să comitem erori, dar și să păstrăm băieților o stare de spirit, să n-o epuizeze moral, să poată vedea o creștere a vitezei. Desigur, în această etapă trebuie să gândim pozitiv și să ne dezvoltăm, pentru a face totul cât mai bine. Analizăm sezoanele precedente, volumul de muncă și observăm că am atins viteze bune, un nivel bun de pregătire, moral și psihologic. Iată de ce vedem și observăm că suntem cu adevărat concurenți pe podium, iată de ce trebuie să conștientizăm că, în timpul jocurilor, tensiunea psihologică este foarte mare. Există mulți campioni care nu devin olimpici din cauza mai multor factori. Trebuie să ducem până la capăt ciclul de pregătiri pentru a evolua cu demnitate", a declarat Nicolae Juravschi pentru Sputnik Moldova.

"Nu ghicesc, ci mă pregătesc pentru a evolua cât mai bine. Fiecare are părți tari, cred că le am și eu. Dar nu mizez pe ele, ci pe antrenamente. Cu cât mai bine te pregătești, cu atât mai bine de prezinți. Trebuie să mă solicit. Ne pregătim vara, însă avem de toate, avem un bazin, e cald, avem o sală mică, putem merge și la Chișinău la antrenamente. La această etapă e suficient. Fiecare trebuie să fie pe fază pentru că Jocurile Olimpice sunt impredictibile", a declarat pentru Sputnik Moldova Serghei Tarnovschi, canotor, membru al selecționatei olimpice a Moldovei.

