Pentru a doua oară în acest, liniștea zgârie-nori Deutsche Bahn din Germania a fost afectată, a doua oară în acest an, de tentativa temerară a unui cățărător.

Etajele sediului operatorului feroviar Deutsche Bahn din Frankfurt au fost escaladate de un alpinist liber vineri. Acesta este al doilea incident de acest gen în mai puțin de un an.

Zgârie-nourul în stil futurist, cunoscut sub numele de Silberturm, are 32 de etaje și are o înălțime de 166,3 metri.

