Mihai Sandu, tânărul din satul Doroțcaia, Republica Moldova, care a înregistrat o performanță deosebire în showbiz-ul românesc cu lansarea piesei "Mă ucide ea", a atins un nou record pe youtube: videoclipul la cântecul "Who You Are" a acumulat în două luni aproape 11 milioane de vizualizări.