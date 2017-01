La Davos a fost declanșat războiul mondial

Suprapunerea finalului Forumului, a concluziilor, cu preluarea mandatului de către Donald Trump, inamicul globalizării, pare a întări ideea intrării în noua confruntare globală.

Marcată de prezența excepțională a președintelui R.P. China, Xi Jinping, reuniunea s-a desfășurat sub imperiul pretențiilor Chinei, pe de-o parte, iar de partea cealaltă de o Europă Unită hotărâtă să joace un rol important în continuare, în ciuda problemelor create de Brexit și alte tendințe centrifuge și separatiste. Dar, actuala ediție Davos a stat și sub imperiul declarațiilor noului președinte American, Donald Trump, un promotor al antiglobalismului, susținut de idei politice naționaliste. Reprezentanții lui Trump nici nu au participat la Forum; în acest context, Davos a fost o veritabilă reacție împotriva trendului lansat de noul "lider al lumii libere". Îmi argumentez teoria cu trei momente pe care le consider definitorii.

Primul moment, sau argument, a fost discursul președintelui R.P. China, Xi Jinping, un text mult comentat, dar care a fost, în esență, un avertisment clar, sau dur, la adresa comunității internaționale: nu vă jucați de-a lichidarea globalizării! "Multe dintre problemele care neliniștesc lumea nu sunt cauzate de globalizare", a declarat președintele chinez.

Alfel spus, demersul chinez la cel mai înalt nivel s-ar putea explica astfel: China actuală este un produs al globalizării; deci, o schimbare a sistemului, care ar scădea cota de creștere economică a Chinei, cea care dă de lucru și asigură supraviețuirea câtorva sute de milioane de chinezi, ar arunca în aer "miracolul chinez". Aceasta ar duce la bulversarea economiei mondiale, plasamentele chineze fiind vitale sau controlând ramuri economice întregi, chiar din state puternice; în al doilea rând, are putea genera o criză a migrației pe lângă care fenomenul migrației islamice ar părea o glumă. Mai în glumă, mai în serios, s-ar itera bancul cu arma secretă a Chinei contra URSS, și anume deschiderea graniței…

Al doilea moment a fost când FMI a ținut deschis partea Chinei, chiar prin vocea directorului general Christine Lagarde: "În lume sunt 3.6 miliarde de oameni care aspiră la un venit mai bun, la mâncare pe masă. A întoarce spatele globalizării, a întoarce spatele susținerii dezvoltării, este cea mai greșită abordare", a declarat șefa FMI.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Expert român: politicile agreate de FMI au efect catastrofal

În acest fel, s-a expus și o alianță care ar putea duce la împlinirea unui deziderat chinez — pe care China nu îl ascunde — acela de a deveni liderul comunității economice internaționale. Or, o alianță între finanțatorii mondiali și China, aplaudată la scenă deschisă de toți cei prezenți, definește un megacompetitor pentru America lui Trump

În fine, un alt moment remarcabil a fost intervenția controversatului miliardar George Soros, un "oracol" al economiei mondiale, care a folosit tribuna forumului pentru a-l ataca pe Donald Trump, identificându-l cu însăși ideea de incertitudine — și încercând să prezinte în acest context un tablou sumbru al piețelor financiare și al economiilor din lumea întregă.

"În momentul de față, incertitudinea este maximă și de fapt incertitudinea este dușmanul investițiilor pe termen lung, așa că nu cred că piețele se vor simți prea bine", a declarat Soros pentru Bloomberg, într-un interviu video.

George Soros, care a pierdut peste un miliard de dolari odată cu victoria lui Trump, nu s-a dat în lături de la atacuri la persoană: "ar fi un dictator, dacă ar putea, dar va eșua, instrumentele democrației americane sunt prea puternice". Soros crede însă că Trump "va scinda America", neadmițând alte idei decât ale sale. "Trump a fost surprins că a câștigat, nu se aștepta, nici măcar nu și-a făcut ordine în gânduri", a declarat Soros.

Revenind la argumentele războiul mondial economic, iată o altă declarație a lui Soros, care consideră o relația cu SUA — China, este acum un "război comercial declanșat de Trump", ceea ce "ar putea apropia Europa de Asia". CNBC reproduce declarațiile lui Soros despre Trump.

© Sputnik / VLADIMIR POLUSATOV FMI i-a cerut Moldovei să îndeplinească 16 condiții, pe când altor țări le impune 7

Miliardarul a vorbit și de interesele Chinei și Rusiei care ar fi interesate de supraviețuirea UE, definind mai clar alianța. Dar, UE nu funcționează (acum), spune Soros, "mulți dintre cei de Bruxelles știu asta, dar nu pot să recunoască public". Comerțul în UE a devenit nefuncțional, pentru că "este guvernat de legi nepotrivite cu actualul context", consideră Soros.

Uniunea Europeană a început să se dezintegreze după Brexit — despre care Soros crede că va fi dureros iar premierul May nu-i va rezista, demisionând curând — și după referendumul din Italia, "iată un curs care trebuie schimbat". Dacă Europa se prăbușește, "consecințele vor fi grave", dar există o cale de a o salva, și aceasta "e cunoscută și de multă lume de la Bruxelles", a spus Soros.

În concluzie, două superputeri ajunse la limita stării de echilibru intern și extern au nevoie de o reconfigurare urgentă; SUA, de protecționism nonglobalist și o relocare a resurselor și investițiilor, pentru a nu mai mări deficitul uriaș datorat politicii predecesorilor lui Trump, pe de altă parte China, ajunsă în poziția de a fi dependentă de globalism, dar și susținută de actanți financiar-bancari mondiali care, la rândul lor, nu pot supraviețui fără globalism. Europa (UE), aflată la mijloc, dar și obligată să-și păstreze locul pe podium dacă vrea să nu se dezintegreze, pare a se delimita, prin liderii ei politici, de un pilon al politicii lui Trump, naționalismul. Iar problema mare a celor două superputeri (împreună cu aliații lor) este că nu își vor putea impune politica dacă nu vor deveni lider al comunității economice internaționale. Pentru acest deziderat a început o luptă de tip "Aut vincere, aut mori" — învingi, ori mori — adică război. Să reținem această dată, 20 ianuarie 2017, fiindcă va fi semnificativă în istoria marilor crize.

Dragoș Dumitriu — analist sistemic

Dragoș Dumitriu este jurnalist și realizator TV, fost deputat naționalist și conservator în Parlamentul României, promotor al analizei sistemice.

Opinia autorului nu reflectă neapărat opinia redacției Sputnik.