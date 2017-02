CHIȘINĂU, 7 feb — Sputnik. Andrea Marin spune că nu iese să protesteze în stradă pentru că prioritară acum este sănătatea fetiței sale.

"Am exprimat opinia mea când mi-a fost cerută aici, precum și la tv. De ce nu ies în strada? Pentru ca am o alta prioritate, din pacăte: fetița mea e bolnava, mă are doar pe mine acasă, iar azi noapte am chemat de 2 ori salvarea pentru ea”, a declarat cunoscuta prezentatoare Andrea Marin pe pagina sa de Facebook.

Fiind luată la întrebări, Andrea Marin a obiectat că după 20 de ani de activitate în folosul celor din jur fără o obligație, nu ar trebui să se îndoiască cineva de bunele ei intenții, afirmând că "există un motiv bun pentru care nu sunt acolo".

