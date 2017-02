Cel mai sexy premier din lume face victime printre celebrități

CHIȘINĂU, 18 feb – Sputnik. Nu este niciun secret faptul că premierul canadian, Justin Trudeau, este un bărbat fermecător. Încă din campania electorală a reuşit să cucerească inimile oamenilor din întreaga lume, iar acum, se pare că figuri faimoase rămân fascinate de prezenţa acestui bărbat.

Ivanka Trump a fost surprinsă admirându-l preţ de câteva momente pe Justin Trudeau, moment care a stârnit agitaţie în presă. Însă, se pare că, Ivanka nu este singura care a fost surprinsă astfel, ci mai multe celebrităţi şi doamne de rang înalt au rămas captivate de prezenţa prim-ministrului.

Trudeau și echipa sa a preluat oficiul de prim ministru canadian, la 4 noiembrie 2015, dată la care a primit titlul onorific de The Right Honourable pe viață. Justin Trudeau are 45 de ani și este cel mai tânăr prim ministru al Canadei și fiu al unui fost prim ministru.

