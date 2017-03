Presa engleză analizează decesul reginei, imediat după avizarea Brexit

CHIȘINĂU, 17 mart — Sputnik. În mod straniu, imediat după ce regina a îndeplinit actul formal al avizării legii prin care guvernul Marii Britanii a fost abilitat să declanșeze Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona și să negocieze condițiile Brexit-ului, prestigiosul "The Guardian" a publicat un amplu material despre… moartea reginei! "Operation London Bridge: the secret plan for the days after the Queen's death" — este titlul, iar în cele ce urmează vă oferim un rezumat.

© Sputnik/ Алексей Витвицкий Trăim un moment dramatic: în 48 de ore lumea va fi altfel

În multele pagini ale textului (echivalentul a cca 13 pagini, corp 12) sunt analizate planurile ample de gestionare în perioada imediat următoare încetării celei mai lungi domnii din istoria Regatului Unit. Este interesantă și comparația — domnia reginei Elisabeta a II-a a cuprins mandate a 12 președinți ai SUA! Amplul articol nu este doar o analiză pe baza unor date cunoscute, cu conține și elemente mai puțin știute — și chiar dezvăluiri. De exemplu, decesul monarhului este transmis primilor oameni ai statului prin intermediul unui cod secret. De exemplu, în cazul morții tatălui actualei reginei, regele George al VI-lea, codul a fost "Hyde Park Corner". Potrivit The Guardian, cuvintele cod care vor fi folosite pentru a anunța moartea reginei Elisabeta vor fi "London Bridge is down".

Primul oficial care va transmite vestea decesului este Sir Christopher Geidt, secretar privat al reginei, fost diplomat. Primul ministru va primi imediat codul "London Bridge is down", iar protocolul prevede ca, indiferent de oră, aceasta trebuie să se întâmple imediat, chiar dacă asta ar însemna ca premierul să fie trezit din somn.

Următoarea mișcare va fi informarea celor 15 guverne din afara Regatului Unit, unde regina este șeful statului, precum și a celor 35 de state ale Commonwealth-ului unde regina a fost un lider simbolic după 1945; difuzarea mesajului codificat se va face prin The Foreign Office Global Response Centre. Apoi, vestea va fi transmisă către Asociația Presei.

"The Guardian" apreciază că vestea morții Reginei va domina titlurile timp de zile și luni, multe publicații și televiziuni având deja stocate nenumărate articole, reportaje și documentare pe care să le difuzeze. De exemplu, scrie Guardian, celebra revistă "Times" a adunat la oara actuală materiale publicistice care ar putea acoperi 11 ediții.

Interesantă este dezvăluirea că posturile de televiziune ITN și Sky News au repetat anunțarea morții reginei, referindu-se la ea cu pseudonimul "doamna Robinson" și au semnat contracte cu diverși experți pentru a vorbi exclusiv pe canalele lor.

BBC va activa "sistemul de transport de radio alertă", o alarmă din epoca războiului rece proiectată pentru a se activa în caz de urgență națională.

Am reprodus doar o parte din acest excepțional articol; desigur, dincolo de performanța jurnalistică, ba chiar și dincolo de venerabila etate a reginei, rămâne întrebarea — oare de ce a fost publicat azi, chiar după ce augusta semnătură a avizat Brexit? Să se fi coborât deja Podul Londrei?

Citiţi, priviţi, ascultaţi Sputnik Moldova în limba maternă — accesaţi aplicaţiile mobile pe Smartphone-uri şi tablete.

Accesaţi aplicaţiile pentru iPhone >>

Accesaţi aplicaţiile pentru Android >>