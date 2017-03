Confesiunile Angelei Merkel, care pun în lumină proastă UE

CHIȘINĂU, 25 mart. — Sputnik. Cancelarul Germaniei a afirmat că nu tot ce a făcut UE a fost bine și că unele lucruri au rămas nefinalizate, însă ea a opinat că există, totuși, un fundament bun.

Ce vrea să obțină Angela Merkel de la Donald Trump

Ea a trecut în revistă unele gafe concrete ale UE, inclusiv politica în domeniul economic și în cel al migrației.

„Noi, de exemplu, nu ne-am gândit la protecția frontierelor exterioare, atunci când am introdus libertatea circulației. (…) Iar atunci când am creat valuta unică, nu am făcut-o să reziste la crize, însă acum noi creăm o uniune bancară și mecanisme de stabilizare", a subliniat Merkel.

Cancelarul Germaniei a vizitat Roma cu ocazia marcării a 60 de ani de la semnarea tratatului de la Roma, care a pus bazele Uniunii economice europene.

