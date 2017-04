CHIȘINĂU, 25 apr — Sputnik. Absolvent al facultății de Jurnalism, tânărul deputat PSD nu uită să se manifeste prin scris — și face asta chiar foarte bine. Am reprodus de curând un text publicat de politician despre semnificația sărbătorilor pascale, acum prezentăm un articol de cu totul altă natură. Este vorba de un pamflet pe care Pleșoianu l-a scris cumulând diversele aspecte controversate din activitatea li viața președintelui Iohannis.

"Pentru că sunt Președintele României, nu aș putea niciodată să mă cred „Șeful statului", tratându-i pe toți ceilalți ca pe supușii mei. (…) Sunt Președintele României și nu am ciocnit cupe pline cu șampanie la două săptămâni după tragedia din Colectiv. (…) Sunt Președintele României și nu am anulat recepția de la Cotroceni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, motivând că „e prea devreme după Colectiv". (…) Sunt Președintele României și nu am petrecut primul Crăciun și primul Revelion după Colectiv departe de țară, la… Miami!"

Liviu Pleșoianu se ia și de aspecte legate de fenomenul justiției, subiect atât de des abordat de președintele Iohannis. Deputatul pune față în față aspecte contrastante între declarații și atitudini.

"Sunt Președintele României și nu i-am numit pe toți adversarii mei politici „penali", pentru că eu cred în sfânta prezumție de nevinovăție! (…) Sunt Președintele României și nu am obținut sume colosale din închirierea unei case obținute prin fals și uz de fals. (…) Sunt Președintele României și nu am numit-o judecător CCR pe Livia Stanciu, călăul Marianei Rarinca. Sunt Președintele României și, în general, nu am preluat integral sistemul sinistru al predecesorului meu!"

Nici atitudinea președintelui nu scapă condeiului vitriolant al deputatului PSD — diverse tendințe acuzate de mass media și de politicieni. Per total, un articol care merită citit integral!

"Sunt Președintele României și nu am spus niciodată că „românii mei" sunt doar acei români care sunt mereu de acord cu mine… (…) Ca Președinte al României, înțeleg foarte bine că sunt, totuși, un slujbaș al statului. Că trebuie să mă înclin mereu în fața onoarei de a fi fost ales Președinte, iar nu să-i privesc mereu pe toți cu un aer superior. (…) Am bun-simț, nu sunt deloc îngâmfat, respect pe toată lumea și am reușit foarte repede să opresc marea dezbinare la care a lucrat fostul Președinte cu sârg! (…) Ocup cu cinste funcția de Președinte al României și merit cu siguranță această onoare, precum și încă un mandat!"

