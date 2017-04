Un copil de doar doi ani a căzut într-o fântână, la adâncimea de 16 metri - foto

#UPDATE O echipa formată din 10 specialiști in misiuni de cautare-salvare din cadrul Unității Speciale de Intervenție in Situatii de Urgenta se deplasează spre locul intervenției. Forțele specializate, dislocate la fata locului, sunt parte din echipa naționala de căutare si salvare urbana (Ro-USAR), acreditata INSARAG. Colegii noștri incadreaza doua mașini echipate cu mijloace care permit efectuarea operațiunilor de spargere, sprijinite și deblocare a persoanelor surprinse in medii ostile vieții. La fata locului se asigura iluminarea zonei cu ajutorul echipamentelor din dotarea autospecialelor de interventie. Actiunea de salvare se deruleaza neincetat pana la recuperarea micutului, atât prin interiorul putului, cât si prin realizarea săpăturilor in exteriorul acestuia. #POMPIERII #IGSU #SMURD #Intervenție #Salvare #Copil