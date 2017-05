Cinci dintr-o lovitură! O femeie a născut cvintupleți concepuți natural

CHIȘINĂU, 3 mai — Sputnik. La maternitatea centrului medical „Erebuni" din Erevan, unde au văzut lumina zilei cei cinci bebeluși, este azi mare agitație: rudele tinerilor părinți și mai mulți jurnaliști au venit cu felicitări și pentru a afla detalii despre starea acestora. Mama cvintupleților, Lusine Pogosean, are 23 de ani și este originară din orașul Mețamora. Pruncii au fost concepuți de cale naturală, fără intervenția medicilor.

Jurnaliștii au fost întâmpinați de proaspătul tătic, Vardan Karapetean, care arăta încă ușor șocat, însă ochii îi străluceau de bucurie.

„Emoții de nedescris, am așteptat mult nașterea copiilor. Suntem foarte bucuroși. Sunt primii noștri copii. Nu pot să vă redau ce am simțit eu și soția mea când am aflat că vom avea cvintupleți, însă eram foarte bucuroși", a spus Karapetean pentru Sputnik Armenia.

Copiii au fost repartizați la diferite spitale, deoarece specialiștii de la centrul „Erebuni" nu reușesc să supravegheze concomitent cinci bebeluși care au nevoie de o îngrijire specială.

„Eu am 24 de ani, iar soția 23, locuim într-un apartament cu chirie… Sperăm că statul ne va ajuta", adăugat Karapetean.

© Sputnik/ Asatur Yesayants Părinții cvintupleților de la Erevan

Lusine Pogosean le-a spus jurnaliștilor că la început nu știa că a născut cinci copii. Inițial era vorba de tripleți, apoi de cvadrupleți… Când a aflat că sunt cinci, a avut o stare de șoc. Fetițele se numesc Lilit, Anna, Rozi și Tegmine, iar băiatul va purta numele Ara. Femeia a spus că nu mai are de gând să nască și alți copii.

Bunicile nou-născuților au menționat că sunt gata să ajute la creșterea și educarea celor cinci copii.

Directorul centrului medical „Erebuni" a menționat că, în istoria instituției, aceasta este prima naștere de cvintupleți. Băiatul s-a născut cu greutatea de 880 de grame, iar fetele au câte 800, 750 și 650 de grame. Aceștia s-au născut prematur, iar medicii vor trebui să depună maximum de efort pentru ca viața lor să fie în afara oricărui pericol.

