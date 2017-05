Dezvăluiri șocante: Un român a prezis atacul din Manchester

CHIȘINĂU, 26 mai — Sputnik. Astrologul Ioan Burculeţ susţine că a prevăzut, în urmă cu o lună, atentatul din Manchester şi că, pe 27 aprilie, i-a trimis un mesaj parlamentarului britanic David Mackintosh în care l-a avertizat în acest sens, potrivit cancan.ro.

„Eu sunt astrologul român care a anunţat un MP (membru al Legislativului, n.r.) din parlamentul britanic despre ce va fi în Manchester", a declarat Ioan Burculeţ pentru cancan.ro.

Acesta spune că a prevăzut şi cutremurul devastator din Italia care a avut loc anul trecut, pe 30 octombrie.

Românul a prezentat şi mesajul în limba engleză pe care l-a expediat parlamentarului britanic, în care spune că a „simţit" că în Manchester va avea loc un atac „peste câteva săptămâni".

„Va mai fi, în câteva săptămâni, un atac, pe care îl simt şi îl văd în viziunile mele (…). Am calculat astrograma UK şi avea să urmeze ceea ce s-a întâmplat. Am văzut că va urma o explozie în Manchester. Am văzut în viziunea mea cupola, sticlă multă, explozie şi scări, multe scări", precizează acesta în mesaj.

Astrologul a adăugat că, deşi parlamentarul l-a invitat să viziteze Parlamentul Britanic, totuşi nimeni nu i-a luat în seamă mesajul.

