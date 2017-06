După atacul terorist de la Londra, britanicii au un erou și acela este român

CHIȘINĂU, 6 iun — Sputnik. Mai multe publicații britanice au scris articole elogioase despre românul Florin Morariu. Imaginile postate și mărturiile celor care au fost lângă el în momentul acțiunii au devenit unul dintre subiectele principale în presa britanică.

Englezii povestesc despre românul care nu s-a speriat și i-a lovit pe teroriști, reușit astfel sa să salveze vieți dar și să ofere un exemplu de curaj.

© Video: Associated Press Imagini șocante de la atacul terorist din Londra - VIDEO

"Un român eroic a lovit teroriștii", titrează Mirror. "Brutarul român erou l-a lovit în cap pe unul dintre teroriști, înainte de a oferi adăpost pentru 20 de persoane îngrozite. Florin Morariu a fost filmat când ajuta un polițist să pună la adăpost o victimă înjunghiată", scrie Mirror.

Aceeași știre și cu un titlu asemănător apare și în "The Telgraph".

"Am văzut pe fereastră cum lumea fugea agitată, îngrozită, se călcau, am ieșit afară să văd ce se întâmplă", a declarat Morariu pentru Associated Press.

Un martor, filmat de Telegraph, povestește cum Florin a aruncat după atacatori cu un scaun, iar apoi a început să le strige teroriștilor că sunt doar niște lași.

Și "The Guardian" preia declarația lui Florin oferită pentru A.P. și reproduce informația despre fapta românului care a avut curajul să se lupte cu teroriștii.

Practic, la ora actuală toată presă britanică acordă importanță acestui episod, românul fiind considerat un erou.