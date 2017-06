Antihristul a învins în Ontario, Canada: Copiii creștini vor fi luați de stat

CHIŞINĂU, 06 iun — Sputnik. Ideologia liberală, îmbrățișată fără rest de toate partidele politice din Republica Moldova, chiar și de cele care se declară antiliberale și luptă vârtos cu liberalii, este una eminamente totalitară. Ceea ce se întâmplă în provincia Ontario din Canada dovedește acest lucru. Și chiar mai mult: ideologia liberală este total anticreștină, în schimb promovează practicile homosexuale.

"Ontario, Canada: S-a votat legea TOTALITARĂ prin care statul îți poate lua copiii dacă ești împotriva ideologiei LGBT sau îi educi în spirit CREȘTIN", titrează activenews.ro. Iată cum prezintă jurnaliștii de la această publicație deciziile strigătoare la cer, luate de autoritățile din Ontario.

Liberalii din provincia Ontario, Canada, au votat recent un act normativ care este considerat drept totalitar de apărătorii familiei tradiționale. Bill 89, căci despre el este vorba, conferă puteri excesive guvernului local, care, de acum înainte, va putea lua copiii acelor părinți care se opun agendei și ideologiei impuse de comunitatea LGBT. Dar și acelor părinți care își educă copiii în spiritul credinței creștine.

Conform actului normativ votat, copiii au nevoie de protecție din partea statului și pot fi dați fie spre adopție, fie în îngrijirea statului, fie de "foster care" (asistență maternală), până la vârsta majoratului.

Mai mult, legea 89 a eliminat prevederile anterioare care permiteau părinților sau tutorilor să-și crească copiii în spiritul propriei lor religii. „Noua lege prevede ca lucrătorii sociali pentru copii și judecătorii de familie să țină seama de „rasa, relațiile de rudenie, locul de origine, originea etnică, cetățenia, diversitatea familiei, dizabilitatea, convingerile, sexul, orientarea sexuală, identitatea de gen, expresia de gen" atunci când trebuie să stabilească dacă un copil va rămâne cu părinții lui sau va fi luat de la aceștia.

Unul dintre strategii Campaign for Life Coalition consideră că „odată cu aprobarea Bill 89 am intrat într-o epocă a puterii totalitare a statului, așa cum nu s-a mai întâmplat niciodată în istoria Canadei", noua lege constituind o „amenințare" la adresa credinței religioase a oamenilor.

© AFP/ DANIEL MIHAILESCU Guvernul României, contra căsătoriilor homosexuale

Canada se îndreaptă așadar cu pași repezi spre un sistem totalitar de "protecție a copilului" în care copiii din familii normale riscă să fie luați de către guvern pentru a fi preluați de stat și a fi spălați pe creier.

