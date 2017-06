Marea Britanie - eșecul conservatorilor și posibila cădere a Theresei May

CHIȘINĂU, 9 iun — Sputnik. O estimare făcută publică imediat după încheierea alegerilor din Marea Britanie, bazată pe datele unui Exit Poll realizat, tradițional, la comanda BBC, SKY și ITV News, arată că Partidul Conservator al Theresei May a obținut cele mai multe mandate, 314, dar nu și majoritatea absolută, pentru care ar fi fost necesare 326 de voturi.

Conform Exit Poll, laburiștii lui Jeremy Corbin au obținut un rezultat peste așteptări, de 266 de locuri, acesta pe fondul scăderii naționaliștilor scoțieni ai premierului de la Edinborough, Nicola Sturgeon. Partidul Național Scoțian se menține pe primul loc în Scoția, dar ar obține doar 34 de locuri față de 50 cât prevedeau unele sondaje anterioare.

Dacă mulți comentatori apreciază rezultatul estimat ca un eșec al conservatorilor, un câștigător al alegerilor ar putea fi Partidul Liberal-Democrat, care ar obține cele 14 locuri, deci cam câte le lipsesc conservatorilor pentru a atinge majoritatea. Este posibil ca Lib-Dem să susțină conservatorii? După aflarea rezultatelor, liderul partidului, Tim Farron, făcea o declarație care lasă loc la interpretări:

"Oricare ar fi rezultatul în această noapte, munca noastră abia acum începe. Marea Britanie are nevoie de voci liberale care să se ridice pentru locul nostru în Europa, pentru libertățile noastre cetățenești, pentru drepturile omului, dar și pentru o Britanie deschisă, tolerantă și unită", a scris Farron pe pagina sa de FB.

Actual rezultat estimat însă, în condițiile în care va fi confirmat de numărătoarea oficială, ar putea fi un motiv care să determine căderea premierului Theresa May.

"Rezultatele dezamăgitoare ale exit poll înseamnă că, în curând, vor fi scoase cuțitele pentru doamna May", scrie The Sun, citat de ro.sputnik.md.

The Sun, cel mai cunoscut tabloid din lume, citează un parlamentar conservator care consideră că președinta partidului său că este "F*****, orice s-ar întâmpla".

Chiar și un membru al Executivului, secretarul pentru Comerț Internațional, Liam Fox, are o atitudine ambiguă. Întrebat de ziariști dacă Theresa May va rămâne ca lider (al conservatorilor) date fiind rezultatele, Fox nu s-a angajat într-o susținere clară — "Este prea devreme, să așteptăm să vedem rezultatele", a spus Fox, citat de The Sun.

Fostul cancelar conservator, George Osborne,a spus că rezultatul este "complet catastrofal pentru conservatori, dacă va fi cât de cât apropiat de estimări".

Alt fost cancelar conservator, Ed Balls a declarat: "Guvernele câștigă și pierd alegeri, iar Theresa May, ca lider al guvernării se pare că a pierdut monumental aceste alegeri".

Din tabăra laburiștilor, cei care au obținut mai multe mandate decât în legislatura anterioară, o sursă apropiată liderului Jeremy Corbyn a spus că, dacă Exit Poll-ul este corect, "credibilitatea Theresei May este complet distrusă".

O altă personalitate din cabinetului May, vizată de acuzațiile pentru acest eșec, este șefa Home Office, Amber Rudd, văzută drept unul dintre conservatorii care își vor pierde oricum fotoliul guvernamental.

În fine, inițiatorul Brexit, Nigel Farage, comentează scurt și cu posibil subînțeles situația: "Oricare vor fi rezultatele adevărate, conservatorii au nevoie de un lider care crede în Brexit", a scris Farage pe Facebook, — sugerând astfel că liderul actual al Partidului Conservator, Theresa May, ar putea fi schimbat.

În concluzie, înainte de începe negocierile pentru Brexit, pe Theresa May o așteaptă o bătălie în propriul partid — și nu se știe dacă nu își va pierde ambele funcții — atât cea politică, dar și, implicit, cea de premier.

