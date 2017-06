(VIDEO) Cutremur de proporții în Turcia, urmat de zeci de replici

Efectele cutremurului au fost resimțite în orașele Izmir, Istanbul, dar și în apropiere de capitala Greciei, Atena, potrivit monitorului european al cutremurelor, EMSC. Acesta a fost urmat de mai multe replici de până la 5 grade pe Richter. Deocamdată nu s-au raportat distrugeri sau victime omenești în Turcia. Epicentrul seismului a fost localizat în Marea Egee.

Pe insula Lesbos însă, în Plomari, au fost înregistrate clădiri distruse și mașini avariate.

An itibariyla Canakkale fena sallandi!!! #instaturkey#deprem#canakkale#gununkaresi Публикация от Ulash (@ulashkya) Июн 12 2017 в 5:31 PDT

Deprem anımız bendeki rahatlığa bak Публикация от fuat çifci (@fuattttttt) Июн 12 2017 в 5:47 PDT

​

Unii internauți au scris ca seismul a fost resimțit și în Plovdiv, Bulgaria.

​Just had an earthquake in Izmir. Biggest I've felt in Turkey. Pretty scary. Everyone ran outside.

— James Lloyd (@j_jlloyd) June 12, 2017

​