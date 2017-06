„Donald Trump”, asasinat - scandal la New York (video)

CHIȘINĂU, 13 iun — Sputnik. Piesa a fost pusă în scenă de Public Theater din New York şi a provocat reacţii de dezaprobare din cauza asemănării cu Donald Trump a personajului principal, care este asasinat.

Mai mult, soţia personajului avea un accent slav, ca al Melaniei Trump.

În piesă, senatorii romani decid asasinarea lui Cezar, îngrijorați de faptul că acesta a ajuns să fie însetat de putere.

Au urmat critici dure. După aceasta, companiile Delta Airlines și Bank of America, care au sponsorizat grupul de actori, au anunţat că le retrag finanţarea.

„Public Theater a ales să-l prezinte pe Julius Caesar într-un mod prin care a intenţionat să provoace şi sa ofenseze. Dacă această intenție ne-ar fi fost cunoscută mai înainte, am fi decis să nu sponsorizăm piesa", a precizat Bank of America într-un comunicat.

© REUTERS/ Lucy Nicholson Spicer: Trump este sabotat de birocrații lui Obama

Piesa ar urma să fie jucată iarăși, deja în cadrul festivalului „Shakespeare in the Park", care este organizat în fiecare an în Central Park din New York.

Laura Sheaffer, care participă în fiecare an la festival, a asistat la premiera piesei și a descris scena asasinării.

„Actorul care îl joacă pe Caesar era îmbrăcat într-un costum de afaceri, cu o cravată albastră ce atârnă câțiva centimetri sub centură, cu părul roșcat-blond — ca al lui Trump. Ca să fiu sinceră, scena mi s-a părut şocantă şi respingătoare", a spus Sheaffer pentru Mediaite.

Polemicile legate de această piesă controversată s-au răspândit la nivel național, după ce fiul lideruliui de la Casa Albă, Donald Trump Jr., a postat pe Twitter un articol de pe Fox News, în care scria: „O piesă jucată în New York City pare a-l înfăţişa pe președintele Trump ca fiind înjunghiat brutal de către femei și minorități. Mă întreb, cât din această «artă» este finanțată de contribuabili. Să fim serioşi: când „arta” devine discurs politic și asta poate schimba lucrurile?".

Pe site-ul oficial al Public Theater este publicată o notă, în care instituţia îşi susţine propria producţie „Julius Caesar":

„Recunoaștem că interpretarea noastră a acestei piese a provocat o discuție aprinsă. O parte a publicului, sponsorii și susținătorii noştri au exprimat diferite puncte de vedere. Astfel de discuţii constituie chiar scopul urmărit de teatrul nostru angajat civic, fiind esenţa unei democrații sănătoase. Producția noastră nu promovează în niciun fel violența față de cineva. Piesa lui Shakespeare și producția noastră scot în evidenţă altceva: cei care încearcă să apere democrația prin mijloace nedemocratice, plătesc un preț teribil și distrug chiar acele valori, pe care luptă să le salveze".

