(FOTO) Atac terorist în Londra: Un vehicul a intrat în mulțime

CHIȘINĂU, 19 iun — Sputnik. O persoană a murit, iar alte opt sunt spitalizate în urma incidentului produs în parcul Finsbury din Londra, potrivit London Metropolitan Police și London Ambulance.

​We have taken 8 patients to hospital following the incident on #SevenSisters Road in #FinsburyPark https://t.co/oL75V7ZUWD pic.twitter.com/KQNcFumxIC

— London Ambulance (@Ldn_Ambulance) 19 июня 2017 г.

​Poliția a calificat atacul drept un potențial act terorist.

One person arrested after 'major incident' in north London, Metropolitan Police say. https://t.co/6wfyB5CUVQ THIS IS A TERRORIST ACT pic.twitter.com/TW6mSy2XDz — douglas wolfe ☪ †الل (@dwolfe70) 19 июня 2017 г.

Oh thank god he was clean-shaven I was worried there for a minute #FinsburyPark pic.twitter.com/OnvARPNuWT — Jonathan Riley (@JonRiley7) 19 июня 2017 г.

​This video is very upsetting and seeing the media is describing this as a 'Van Crash' is just ridiculous😪 #FinsburyPark pic.twitter.com/CbacehRZzf

​Un vehicul a intrat peste mulțime în apropiere de o moschee de pe Seven Sisters Road, situată în apropiere de stația Finsbury Park din nordul Londrei.

"Un om a fost declarat mort la fața locului… Opt oameni răniți au fost duși la trei spitale diferite, două persoane au primit îngrijiri medicale la fața locului, având leziuni minore. La această oră nu există informații despre persoane care ar fi suferit răni de cuțit", a declarat poliția.

Poliția din Londra a mai spus că șoferul vehiculului, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit la locul tragediei, reținut de oamenii care erau la fața locului. Acesta va fi supus unei evaluări de sănătate mintală în cel mai scurt timp, a adăugat poliția.

© AP Photo / Yui Mok/PA via AP Police man a cordon at Finsbury Park where a vehicle struck pedestrians in London Monday, June 19, 2017. Police say a vehicle struck pedestrians on a road in north London, leaving several casualties and one person has been arrested.

Premierul britanic, Theresa May, a declarat că incidentul a fost calificat ca un potențial atac terorist.

"Poliția a confirmat că acest lucru este tratat ca un potențial atac terorist", a spus May. "Voi convoca o întâlnire de urgență în această dimineață."

