Ministrul Apărării din România a demisionat: Motivele care au provocat acest pas

CHIȘINĂU, 5 sept — Sputnik. Se pare că Adrian Țuțuian nu a mai fost de acord să participe la mascarea unei situații care se regăsește de fapt la mai multe ministere.

Problema gravă ascunsă de guvern, necesitatea unei rectificări — pe deficit, din cât se vede! — a dus la imposibilitatea efectuării unor plăți. După apariția unor informații concrete în presă, Ministerul Apărării a recunoscut oficial amânarea unor plăți din… "prudență"!

În urma acestei dezvăluiri, ministrul Apărării Naționale, Adrian Țuțuianu, a declarat că i-a lăsat premierului Mihai Tudose demisia sa, ulterior Tudose acceptând această demisie.

"Mi-am depus demisia pentru lipsa de comunicare", a declarat Țuțuianu. "Am recunoscut în faţa premierului că am greşit faţă de el că nu i-am comunicat şi nu am comunicat cu presa din lipsă din timp. I-am spus că îmi asum greşeala. Mi-a spus că această decizie o ia el. Am lăsat demisia pe masă", a declarat Ţuţuianu pentru Antena 3.

În realitate, se pare că Ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu nu a mai fost de acord să ascundă lipsurile din buget, așa cum fac alte ministere! Această știre a fost confirmată și de alte surse, care vorbesc de o problemă generală la nivelul ministerelor.