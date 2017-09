Alertă cu bombă! Piața din Londra evacuată de Poliție

CHIȘINĂU, 19 sept — Sputnik. Piața Leadenhall din orașul Londra este evacuata de Poliție după ce a fost găsit un pachet suspect, scrie RT.

Het is raak bij mij in de buurt. Londen, #Leadenhall market police says: "smokingbox" pic.twitter.com/iRRIygZHKr — Johan Rudolph (@akmo75) 19 сентября 2017 г.

Utilizatorul Twitter, Trevor, a scris ca doar Poliția din Leadenhall Market țipa la toată lumea să părăsească zonă.

Incidentul vine după câteva zile după explozia de la stația de metrou Parson Green din Londra, când 30 de persoane au fost rănite. Poliția din Londra a declarat că explozia este un "incident terorist". Potrivit știrilor Sky News, toți cei răniți în atac au reușit să părăsească spitalul.

Atentatul cu bombă de la Londra este al III-lea atac terorist din capitala britanică în 2017. În iunie, un trio de extremiști islamici asociați ISIS au efectuat un atac cu bombă asupra podului din Londra, omorând 8 persoane înainte de a fi împușcați de Poliție.

Just at #LeadenhallMarket police screaming at everyone to get out — Trevor (@jaackgreen) 19 сентября 2017 г.

​Leadenhall Market down below just got evacuated. @BBCNews @BBCBreaking pic.twitter.com/w0ya5sLAZf

— Le Métier (@CosmoKedros) 19 сентября 2017 г.

​We're at #LeadenhallMarket after reports of a suspicious package. Cordons are in place and the market evacuated – please avoid the area. pic.twitter.com/v051m4jhAJ

— CityofLondon Police (@CityPolice) 19 сентября 2017 г.

