Atac armat lângă Ierusalim: Trei israelieni, uciși de un arab - VIDEO

CHIȘINĂU, 26 sept — Sputnik. În această dimineață, un palestinian a deschis focul asupra unui grup de israelieni în apropierea unei colonii din West Bank, la 10 kilometri nord vest de Ierusalim. Trei israelieni, cu vârste între 20 și 30 de ani, au fost uciși și un altul a fost rănit până când forțele de securitate israeliene a reușit să îl doboare pe agresor.

"Un terorist care ajunsese la poarta din spatele (coloniei) Har Adar a deschis focul asupra forțelor de ordine aflate la fața locului", precizează poliția într-un comunicat. Atacatorul era un palestinian de 37 de ani, domiciliat într-un sat situat la 2 km de locul atentatului.

​Autoritatea Palestiniană neagă orice responsabilitate în privința atacului, dar Tel Aviv-ul consideră că autoritățile palestiniene sunt vinovate de cele întâmplate, informează Russia Today.

​This morning, a Palestinian terrorist murdered 3 Israelis in a shooting attack near Jerusalem. May their memory be a blessing. pic.twitter.com/4JeDqE0wqt