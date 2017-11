Cutremur mortal în Iran și Irak: Peste 160 de morți și 1600 răniți (VIDEO)

CHIȘINĂU, 13 nov — Sputnik. Epicentrul marelui cutremur a fost fixat la sud-est de orașul irakian As-Sulaymaniyah, potrivit US Geological Survey (USGS).

تلاش های مردمی برای آواربرداری در سرپل ذهاب در استان کرمانشاه

97 نفر در #زلزله دیشب در این شهر کشته شدند pic.twitter.com/MBE7i9tLVu — خبرآنلاين (@khabaronlinee) 13 ноября 2017 г.

​Experții susțin că cutremurul este cel mai puternic care a lovit regiunea în 50 de ani.

​Directorul adjunct al unității de gestionare a crizelor din Iran a declarat că cel puțin 164 de persoane au fost ucise și peste 1600 de rănite în urma cutremurului, potrivit mass-media iraniene și a autorităților iraniene.

While the center of tonight's #earthquake is reported to be #Iran Kurdistan, this is a footage from Kelar town in #Iraq Kurdistan. #ErdhejKurdistan #Kurdistan #زلزله pic.twitter.com/D7MyBqn1uh

— Herbert Maddison (@Herb_Maddison) 12 ноября 2017 г.

​Oamenii din zonele afectate de cutremure trebuie să se abțină de la intrarea în clădiri deteriorate, au avertizat autoritățile iraniene.

#زلزله 🔴 کاروانسرای عباسی قصرشیرین هم بر اثر زمین‌لرزه تخریب شد pic.twitter.com/Gr3pjLNovX — Alireza maleki (@Alireza29704801) 13 ноября 2017 г.

​

AP Photo/Hadi Mizban Землетрясение на границе Ирана с Ираком