Unde este patria viticulturii și a vinificației: Arheologii au un răspuns

CHIȘINĂU, 20 nov — Sputnik. O echipă de cercetători de la Universitatea din Pennsylvania, SUA, au publicat în revista științifică Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PSNA) concluziile în rezultatul studierii unor mostre de ceramică cu vechime de peste 8.000 de ani. Ele au fost readuse la lumina zilei în urma unor săpături în preajma capitalei georgiene, orașul Tbilisi.

Analiza moleculară a reziduurilor din interiorul vaselor a arătat prezența a patru acizi specifici vinului.

Ceea ce, în opinia oamenilor de știință, confirmă că populația acestor meleaguri a reușit, deja la începutul neoliticului, să domesticească vița sălbatică și să pună la punct o tehnică de vinificație. Dar și o metodă de păstrare a vinului în amfore acoperite de pământ.

Arta vinificației, conform autorilor studiului, apoi s-a răspândit din Caucazul de Sud spre teritoriul de azi al Iranului.