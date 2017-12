(VIDEO) Un șef SRI, beat la volan, a omorât o femeie, lovind-o în plin

CHIȘINĂU, 19 dec — Sputnik. Este știrea dimineții — un ofițer Serviciului Român de Informații a omorât o femeie care traversa șoseaua în localitatea Tâncăbești, din județul Ilfov.

Victima, în vârstă de 35 de ani, a fost lovită în plin, în apropierea trecerii de pietoni, dar încă nu s-a stabilit dacă era sau nu pe trecerea de pietoni, expertiza poliției fiind în curs de realizare. În zonă sunt curbe, iar seara și dimineața era ceață pe acest tronson al DN1.

Pe de altă parte, oamenii legii au stabilit că șoferul avea o alcoolemie de 0,43 ml/l alcool pur în aerul expirat, potrivit presei din România.

"Victima traversa șoseaua, a fost lovită de un autoturism care venea din direcția Ploiești către București. Nu se poate stabili în momentul de față dacă traversa pe trecere. Cert este că e o trece în apropierea locului accidentului însă urmează să se stabilească acest lucru în urma unei expertize", a declarat pentru "Libertatea" Ciprian Romanescu, purtătorul de cuvânt al IPJ Ilfov.

Cercetările și ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului militar, ofițerul SRI fiind lăsat în libertate. S-a întocmit dosar penal sub aspectul uciderii din culpă și conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Este interesant că accidentul a avut loc aseară, în jurul orei 18, dar informația a fost difuzată abia astăzi.

Din informațiile presei, ar fi vorba de șeful SRI Prahova, numit în acest an în funcție, după ce un scandal a făcut ca fostul comandant să fie schimbat din funcție. Nu este pentru prima dată când SRI Prahova este lovit de un scandal, în trecut fiind înregistrate multe probleme, chiar de natură penală, la această instituție.