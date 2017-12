Incredibil: Los Angeles, oraș "comunist", plin de gunoaie și oameni ai străzii

CHIȘINĂU, 30 dec — Sputnik. Multe gunoaie, oameni care și-au petrecut Crăciunul în stradă. Nu este vorba de vreo țară din Africa Sahariană.

Un filmuleț cu aceste imagini terifiante a fost publicat pe pagina de Facebook "Democrat is the new Communist" — "Democratul este noul Comunist".

Imaginile sunt surprinse în Los Angeles, California, SUA, un fief al Partidului Democrat. Guvernatorul Californiei este Jerry Brown, iar primarul orașului Los Angeles — Eric Garcetti, ambii politicieni fiind membri ai Partidului Democrat.

Pagina pe care a apărut înregistrarea este vizitată în special de simpatizanți ai Partidului Republican. Unii dintre aceștia au lansat, la rubrica de comentarii, atacuri dure la adresa rivalilor politici.

"Este exact ceea ce obții dacă votezi cu democrații. Toată lumea știe că Los Angeles se află de decenii sub autoritatea Partidului Democrat", spune utilizatorul Jake Perry.

Și apoi tot el completează: "Modul în care votezi are consecințe. Dacă vrei mai multe dovezi, vizitează și alte orașe administrate de democrați, precum Detroit" (oraș declarat falimentar în urmă cu patru ani, în urma datoriilor uriașe acumulate de municipalitate).

Un alt utilizator, Michael Perkins, vine cu o ironie acidă: "Astfel de imagini pot fi văzute și în Seattle, Portland, sau orice metropolă de pe coasta de vest a SUA. Democrații au motive să fie atât de mândri…".

Iar un al treilea comentator, Troy Dawson, se arată la fel de sarcastic "Arată exact ca Venezuela, te face să apreciezi capitalismul american. Trist. Democrații aduc socialismul și distrug orașe complet".