De ce Africa se divizează în două continente?

A PhD thesis published in 1997,by Prof Simon Onywere,Sch of Environmental Studies, indicates that the subsection on Longonot Volcano presents about the buried faults (Chapter 5): https://t.co/IzMPkxyOFh #maimahiu #suswa @KResearcher #NTVNews @KeNHAKenya @SGRHeadOffice @KTNKenya pic.twitter.com/4ygwuwqIR2