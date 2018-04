Rusia, Turcia și Iran au o strategie comună în privința Siriei

CHIȘINĂU, 5 apr — Sputnik. Rusia, Turcia și Iranul consideră că obiectivul strategic comun este înfrângerea teroriștilor în Siria care nu renunță la uneltirile lor, a declarat președintele Federației Ruse, Vladimir Putin.

"Drept un obiectiv strategic comun vedem înfrângerea totală a teroriștilor care nu renunță la tentativele lor de destabilizare a situației "în teren", încearcă să împiedice orice proces de restabilire a păcii", a declarat Putin la finalul reuniunii trilaterale de la Ankara.

De asemenea, liderii celor trei state și-au reconfirmat susținerea pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Siriei.