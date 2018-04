Atac terorist în Germania: O maşină a intrat în mulţime - morţi şi zeci de răniţi

CHIȘINĂU, 7 apr — Sputnik. O mașină a intrat peste pietoni în orașul Munster din vestul Germaniei, lăsând mai mulți oameni morți și răniți, potrivit portalului de știri Spiegel Online, transmite sputniknews.com.

Poliția se află la locul tragediei și a cerut oamenilor să evite zona.

#Kiepenkerl Es gibt Tote und Verletzte. Bitte den Bereich meiden. Mehr Infomationen gibt es hier. Wir sind vor Ort — Polizei NRW MS (@Polizei_nrw_ms) 7 апреля 2018 г.

TWEET: There are dead and wounded. Please avoid the area. More information can be found here. We are on site

Ziarul Focus a scris că trei persoane au fost ucise și alte 30 au fost rănite. Știrile Westfälische Nachrichten au făcut referire la un purtător de cuvânt al pompierilor anunţând că au fost rănite 50 de persoane.

Atacantul s-a sinucis, anunţă Focus, citând surse din poliție.

Brigadele de pompieri, echipele de salvare și de poliție sunt la faţa locului.

Imaginile atacului au apărut pe Twitter.

— Daniel Kollenberg (@thedaniel3009) 7 апреля 2018 г.

— Nils Wilcke (@paul_denton) 7 апреля 2018 г.

​

În ultimul an, Germania a fost lovită de mai multe atacuri teroriste. În 2016, Anis Amri, un naţional tunisian de 24 de ani, a intrat cu un camion în oameni pe piața de Crăciun din Berlin; atacul a lăsat 12 morți și aproape 50 răniți.