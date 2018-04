Peste cinci miliarde de vizualizări pe YouTube: Piesa care a bătut toate recordurile

CHIŞINĂU, 8 apr — Sputnik. Piesa înregistrată de Luis Fonsi și Daddy Yankee, "Despacito", a stabilit un record remarcabil, devenind primul videoclip din lume care a ajuns la cinci miliarde de vizualizări pe YouTube.

Despacito — o piesă care atrage atenția pe străzile din Puerto Rico — a fost publicat pe YouTube în ianuarie 2017 și a câștigat rapid popularitate în afara Americii Latine.

Videoclipul a bătut deja trei recorduri pe YouTube: cel mai vizionat clip online, cel mai vizionat videoclip online și clipul cel mai vizualizat pe YouTube.

Bien que la plupart des hits aient tendance à perdre en popularité au fil des semaines, Despacito est resté extrêmement populaire.

Avec leurs 5 milliards de vues, Luis Fonsi et Daddy Yankee ont dépassé les autres artistes populaires sur la plateforme tels que Wiz Khalifa et Charlie Puth, dont la vidéo See You Again affiche n'a «que» 3,4 milliards de vues.