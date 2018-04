Expert: Nu există dovezi ale folosirii armelor chimice în Siria

BUCUREŞTI, 16 apr — Sputnik, Doina Crainic. După bombardarea, anul trecut, a bazei aeriene siriene Shayrat ca ripostă la adresa Damascului, acuzat de folosirea gazului sarin împotriva civililor, șeful Pentagonului, James Mattis, a recunoscut absența oricăror dovezi privind folosirea acestei arme chimice de către Armata siriana.

Politologului turc Caglar Tekin a comentat, într-un interviu pentru Sputnik, cu privire la atacul declanşat acum două zile împotriva Siriei.

„Azi asistăm la o situație asemănătoare [cu cea de acum un an, n. red.]. Mattis acuză din nou Damascul de declanşarea unui atac chimic și nici de data aceasta Occidentul nu are vreo dovadă valabilă. Nu are decât ceea ce spun sursele al-Qaeda [organizație teroristă interzisă în Rusia], potrivit cărora a fost folosită o armă chimică în Ghouta de Est. Nu există alte surse", a declarat pentru agenția Sputnik politologul turc.

De asemenea, acesta a argumentat că armata siriană nu avea nici un motiv să lanseze un atac cu arme chimice.

„Înainte de toate aceste acuzații, armata siriană a eliberat 95% din Ghouta de est de sub controlul jihadiștilor, este de înțeles că autoritățile siriene nu ar fi avut niciun interes să folosească o armă chimică", a spus Tekin.

Potrivit analistului, în cei șapte ani de conflicte în Siria, au existat mai multe acuzaţii privind utilizarea armelor chimice de către armata siriană, însă nici până acum nu au fost prezentate dovezi.

„În momentul în care lupta autorităților siriene împotriva jihadiștilor era aproape încheiată prin victoria trupelor guvernamentale, în mod evident, Damascul nu avea niciun motiv să folosească o armă chimică, mai ales că Franța, Marea Britanie și Statele Unite amenințau constant cu o ripostă fermă la o astfel de acţiune", este concluzia analistului Caglar Tekin.