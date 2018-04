Scene erotice și fierbinți cu Olga Buzova și Filip Kirkorov: Au un proiect comun

CHIȘINĂU, 19 apr — Sputnik. Filip Kirkorov este una dintre puținele vedete ale show-biz-ului din Federația Rusă care are o atitudine binevoitoare față de Olga Buzova. Ceilalți o consideră o pseudoartistă și ironizează pe seama facultăților ei intelectuale. Nu însă și Filip Kirkorov.

Că cei doi pun ceva la cale este evident. Recent, bunica Olgăi a mers la un concert de-a lui Kirkorov, iar acesta a invitat-o pe bătrână pe scenă și chiar a dansat cu ea.

Buzova nu a ratat momentul ca să-i mulțumească public lui Kirkorov pentru gestul său.

Plus la aceasta, ultimul și-a manifestat admirația pentru curajul și stoicismul cu care Olga rezistă criticilor acide ce vin din partea colegilor ei de show-biz. Și, mai ales, Kirkorov s-a arătat uimit de tenacitatea cu care Buzova își realizează scopurile. Aceasta chiar are ambiția să lanseze un proiect IT care se va numi Buzar.