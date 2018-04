Greşelile părinţilor în hrănirea copiilor. Cinci obiceiuri dăunătoare celor mici

BUCUREŞTI, 22 apr — Sputnik, Doina Crainic. Dina Rose, sociolog, educator pentru părinţi și autor al cărţii „It's Not About the Broccoli: Three Habits to Teach Your Kids for a Lifetime of Healthy Eating" („Nu este vorba de broccoli: Trei obiceiuri pe care să le educi în copiii tăi pentru ca toată viaţa să mănânce sănătos"), a vorbit, într-un interviu pentru Washington Post, despre crearea și cultivarea unei relaţii sănătoase cu alimentele.

În cartea sa, Dina Rose combate multe dintre greșelile pe care le fac părinții atunci când îşi hrănesc copiii și clasifică aceste greșeli în stiluri adoptate de părinţi în privinţa alimentaţiei copilului.

„Dacă vă cunoaşteţi stilul, vă puteţi da seama cum îl influențează pe copilul dumneavoastră și vă puteţi rectifica atitudinea", spune ea.

Acestea sunt cele cinci stiluri cel mai des întâlnite:

Cei care-şi hrănesc copiii cu scopul de a-i face fericiţi

Profilul: Aceştia cred că mâncarea este echivalentă cu dragostea. Ei se simt bine atunci când îi hrănesc pe alții. Faptul de a vedea bucuria de pe chipul unui copil când acesta primeşte o înghețată îi face să se simtă fantastic, deoarece ei cred că dulciurile sunt o parte esențială a unei copilării fericite.

Rezultatul: A le oferi copiilor dulciuri pentru a vă exprima astfel dragostea înseamnă că, de regulă, acești copii mănâncă mai multe alimente nesănătoase decât ar trebui. De asemenea, acești copii învață să confunde sentimentele cu alimentele. Însă dragostea este un sentiment, iar alimentele sunt doar alimente. Dulciurile trebuie consumate cu moderaţie. De asemenea, puteţi înlocui dulciurile rafinate şi cu mult zahăr din comerţ cu dulciuri sănătoase: fructele uscate, biscuiţii vegani, dulciuri făcute în casă etc.

Părinţii care devin foarte restrictivi

Profilul: Ei doresc ca micuţii lor să-și ia toate substanțele nutritive importante din alimente sănătoase, neprocesate. Aceştia îi forţează pe copii să mănânce alimente sănătoase, chiar dacă micuţii se împotrivesc.

Rezultatul: Momentul când trebuie luată masa devine un „câmp de luptă", iar copiii îl vor asocia cu un moment tensionat și neplăcut, asociere care poate dura până la vârsta maturităţii. Adesea, copiii tind să se îndoape pe ascuns cu alimentele care le sunt interzise.

Însă, în loc de a interzice, părinţii pot să apeleze la alte metode, prin care să-i determine pe copii să accepte cu uşurinţă mâncarea sănătoasă. Iată câteva trucuri, propuse de un părinte pe treehugger.com:

— Implicaţi-i pe copii: lăsați-i să vă ajute la cumpărături și gătit. Cu cât vor fi mai implicaţi, cu atât vor fi mai dornici să mănânce mâncarea respectiv

— Serviți o varietate de alimente. Faceţi ca luarea meselor să fie ceva interesant şi faceţi o obişnuinţă din gătirea (variată) a unor feluri sănătoase, chiar și când copilul protestează. Nu cedaţi niciodată. Doar pentru că unui copil nu-i place varza de Bruxelles fiartă, nu înseamnă că nu îi va plăcea gătită în alt mod (de exemplu, pe grătar).

— Fiţi pozitiv! Dacă micuţii vă aud vorbind des despre cât de mult vă plac alimentele sănătoase, acest lucru poate ajuta. Mâncați cu entuziasm, iar copiii vor fi înclinați să vă imite.

Părinţii obsedaţi de a le oferi copiilor cât mai mulţi nutrienţi

Profilul: Aceşti părinţi se preocupă atât de mult ca micuţii lor să primească anumiţi nutrienți încât pierd din vedere ansamblul. Aceştia aleg adesea pentru copiii lor alimente mai puțin sănătoase deoarece, de exemplu, hot dog-ul cu care îşi hrănesc copilul în fiecare seară are anumite proteine, înghețata are calciu și băuturile acidulate au niște electroliți.

Rezultatul: Acești copii au de obicei o dietă săracă, compusă din alimente mai puțin sănătoase.

Teama ca micuţii să nu sufere de foame

Profilul: Aceştia sunt părinții care se tem că cei mici ar putea vreodată să sufere de foame. Ei le oferă copiilor alimentele pe care le doresc în orice moment. Acești părinți se tem deseori că, dacă copilul lor nu mănâncă suficient, va fi subponderal și nu se va dezvolta normal.

Rezultatul: Aceşti părinţi cresc, de regulă, copii care au o dietă monotonă, constând în câtorva alimente preferate, copii care au prea multe gustări în timpul meselor și copii care folosesc pretextul foamei pentru a atrage atenția părinților. Acești copii învață că foamea este un sentiment care trebuie evitat cu orice preț, ceea ce poate duce la obiceiul de a mânca prea mult.

Părinţii care oferă dulciuri pentru a-i împăca pe micuţi

Profilul: Aceştia oferă alimente pentru a-i face pe copii să nu mai fie supăraţi, de exemplu, să nu mai plângă dacă se julesc la un genunchi sau să nu mai fie dezamăgiţi dacă iau o notă proastă. Acești părinți își învață copiii că faptul de a consuma prăjituri și înghețată este o modalitate eficientă de a scăpa de emoţiile negative.

În aceeaşi categorie se încadrează şi părinţii care oferă dulciuri ca recompensă, pentru a sărbători orice succes sau un moment fericit.

Rezultatul: A „trata" sentimentele (rele sau bune) cu alimente poate duce, la vârsta maturităţii, la consumul de alimente determinat de stări emoţionale şi la obiceiul de a mânca mult. Copiii vor învăţa să echivaleze senzația de supărare cu senzația de foame, când mai degrabă trebuie învăţaţi cum să treacă peste aceste emoții negative prin comunicare sau chiar printr-o îmbrățișare din partea mamei sau a tatălui. Faptul de a mânca excesiv pentru a sărbători ceva poate duce la deprinderea, ca adult, a obiceiului de a mânca mult și de a consuma excesiv alcool.

În cazul părinţilor care vor să schimbe aceste stiluri nesănătoase, Dina Rose recomandă faptul de a purta o conversaţie cu cel mic cu privire la ceea ce trebuie schimbat şi de a face un plan împreună cu el în acest sens. „Copilul dumneavoastră trebuie să vă perceapă ca fiind un sprijin, nu ca pe o sursă de stres sau o problemă", adaugă aceasta.