Un român în Rusia: Lucrurile care l-au impresionat în Sankt Petersburg

CHIȘINĂU, 25 apr — Sputnik. Publicația rusă "Bumaga" a realizat un interviu cu românul Ovidiu Roșca, plecat la Sankt Petersburg acum doi ani și jumătate. Tânărul s-a căsătorit aici cu o rusoaică, însă planifică să revină în țară, unde visează să-și facă o carieră în diplomație.

"Soția mea se numește Iana. Am făcut cunoștință la ziua de naștere a unei prietene comune acum doi an, iar săptămâna trecută ne-am înregistrat căsătoria. După criteriile din România, m-am căsătorit devreme, însă aici, din câte înțeleg, e ceva normal", a spus Ovidiu.

"Iana mi-a ajutat să însușesc limba: în cea mai mare parte e meritul ei că acum vorbesc bine rusa. Ea e născută la Sankt Petersburg și lucrează în calitate de ghid profesionist. Iată de ce mi-a povestit multe lucruri despre oraș".

În viitor cuplul intenționează să revină în România. Ovidiu spune că soția sa a mai fost de câteva în țară și crede că ar vrea să se stabilească acolo pentru că a înțeles că în România e un loc plăcut.

Ovidiu a enumerat lucrurile care l-au impresionat în Sankt Petersburg:

Mașinile din oraș impresionează: sunt foarte multe vehicule germane de lux pe kilometru pătrat. Mai multe am văzut doar la Moscova, probabil. Cred că e primul lucru care se aruncă în ochi oricărui tânăr care vine aici. Fetele, probabil, nu atrag atenția al astfel de detalii, însă când am ajuns aici, mi-am spus: uau, cum trăiesc oamenii aici! Dacă privești strada mai mult de zece minute, în fața ta pot trece vreun milion de euro.

A cumpăra un automobile imediat ce te ridici e ceva specific pentru o mentalitate est-europeană. În România e la fel: toți vor să arate că sunt mai frumoși, mai deștepți, mai bogați, mai periculoși decât sunt în realitate. De ce Mercedesul trebuie să fie neapărat negru, cu geamurile umbrite și numere originale? Nu doar îți creezi o imagine de un bărbat de succes, dar și periculos: "Iubește-mă, respectă-mă și teme-te". Mi se pare că femeilor le place acest lucru.

Sushi accesibile

În România sushi se găsesc greu și la prețuri înalte: este considerată o mâncare de lux. Aici sushi pot fi cumpărați la fiecare 100 de metri. Ieftin și gustos. În schimb, șaorma din Sankt Petersburg e groaznică, cred.

Tineretul nu bea

Am fost mirat de faptul că un locuitor mediu al orașului consumă alcool mai puțin decât românii. Mi-au explicat că în provincie situația e alta, însă despre Sankt Petersburg pot spune că aici lumea nu prea bea. Chiar și printre tineri a apărut moda de abținere de la alcool.

Nu am căutat intenționat, însă în Sankt Petersburg femeile frumoase sunt peste tot. E unul din miturile despre Rusia care s-a dovedit a fi adevărat. Dar iată procentul bărbaților frumoși nu este atât mare.

Ovidiu a spus că se află în Rusia pentru a studia limba țării și în câțiva ani a reușit să înregistreze rezultate semnificative.

"Sunt mulțumit: acum trei ani nu puteam spune vecinilor nici măcar "stingeți lumina". Acum mă mândresc cu rezultatele mele, spre deosebire de alți studenți străini, cu care am făcut cunoștință, cum ar fi din China. Aceștia studiază aici de 7-8 ani, însă abia pot spune ceva rusește. Am obținut deja două diplome. Am avut norocul că sunt roman. Aici nu sunt români și nu aveam de ales: fie învăț limba rusă, fie voi muri în singurătate", a recunoscut el.

Ovidiu vrea să devină diplomat — e marele lui vis și un scop în viață.

"Desigur, voi reveni în Sankt Petersburg. Mi-am lăsat aici o parte din suflet: am locuit aici trei an, am făcut cunoștință cu oameni, m-am îndrăgostit — toate acestea au lăsat urme", spune el.