Bogaţii lumii, în panică. "Noroc că există China, Trump nu ajută"

BUCUREȘTI, 2 mai — Sputnik, Daniel George Nistor. Marii jucători din pieţele de capital observă semne îngrijorătoare, dar continuă să-şi menţină poziţiile. Egipteanul Naguib Sawiris a trecut la acţiune: a investit în aur jumătate din averea sa de 5,7 miliarde de dolari.

Preţul aurului va continua să crească de la 1.300 de dolari pe uncie, în prezent, la 1.800 de dolari pe uncie, în timp ce pieţele "supraevaluate" se vor prăbuşi, a spus Sawiris, potrivit Bloomberg.

"Până la urmă, există China, care nu îşi va opri consumul. Pe de altă parte, oamenii au tendinţa să cumpere aur în vremuri de criză, iar acum traversăm o perioadă plină de crize. Uitaţi-vă ce se întâmplă în Orientul Mijlociu şi în restul lumii, iar domnul Trump nu ajută", a explicat miliardarul.

Şi totuşi, Donald Trump, preşedintele SUA, îl ajută într-un fel pe Sawiris: dacă e va ajunge la un tratat cu Coreea de Nord, investiţiile celui de-al doilea cel mai bogat om din Egipt vor începe să dea roade.

Iată cine este cel mai bogat om din Europa>>>

Naguib Sawiris spune că un acord de pace l-ar ajuta să îşi recupereze o parte din încasări, după 10 ani în care acesta a aşteptat să îşi repatrieze profiturile din Coreea de Nord şi să îşi poată controla compania de telefonie mobilă.

"Încasez toate loviturile, primesc bani într-o monedă care nu poate fi convertită foarte uşor, am investit mulţi bani, am construit un hotel şi am făcut multe lucruri bune acolo", spune Sawiris, fondatorul primului operator de telecom din Coreea de Nord, Koryolink.

Costurile şi veniturile unităţii nord-coreene nu sunt recunoscute momentan în declaraţiile financiare ale grupului Orascom Telecom Media & Technology Holding SAE, controlat de Sawiris.

De-a lungul anilor, miliardarul egiptean a fost presat "de fiecare guvern vestic în parte" pentru prezenţa lui în ţara lovită de sancţiuni internaţionale pentru că a efectuat teste nucleare, spune el, considerându- se totuşi un "investitor de bună credinţă".

Sfatul său pentru guverne şi pentru Donald Trump înainte de întâlnirea cu liderul nord-coreean Kim Jong Un: nu trebuie să îl încolţiţi, e mai bine să îi promiteţi prosperitate în schimbul unei concesii cu privire la armamentul nuclear.