O țara bogată din UE, în căutare disperată de lucrători

BUCUREȘTI, 18 mai — Sputnik, Daniel George Nistor. Numărul persoanelor active în câmpul muncii va creşte în Suedia cu 207.000 până în 2025, dar numărul locurilor de muncă din aparatul de stat ce trebuie ocupate va creşte într-un ritm mult mai alert, potrivit anticipărilor făcute de autorități.

"Un scenariu în care sectorul public recrutează peste 200.000 de oameni nu e unul realist", a spus Annika Wallenskog, economist-şef în cadrul Asociaţiei Suedeze a Autorităţilor şi Regiunilor, conform businessmagazin.ro.

Din punctul său de vedere, cei mai mulți dintre angajabili vor fi recrutați de către companiile din mediul privat.

Prin urmare, lipsa forţei de muncă ar putea avea un impact negativ asupra serviciilor şi va creşte salariul mediu, reprezentând una dintre cele mai mari provocări cu care s-a confruntat statul nordic în ultimii ani.

Stat membru UE, Suedia are 10 milioane de locuitori și un produs intern brut (PIB) pe locuitor estimat la 58.000 dolari (circa 49.000 euro) pe anul 2018. Pentru comparație, România are un PIB per capita estimat la 12.000 dolari (10.000 euro) pe anul în curs.

Salariul mediu din Suedia este în jur de 2.500 euro pe lună, în timp ce la noi, nivelul se cifrează pe la 580 euro pe lună.

Populația din țara scandinavă are unul dintre cele mai disciplinate comportamente fiscale din lume. Numeroși rezidenți plătesc taxe și impozite mai mari decât cele calculate de stat, beneficiind în schimb de o serie de facilități sociale — la asistența medicală, educație, transportul în comun etc.