Autoritățile siriene ar fi putut să pună capăt terorismului în țară într-un an, în cazul în care jihadiştii nu ar fi primit ajutor din străinătate, a declarat președintele Bashar al-Assad.

CHIȘINĂU, 31 mai — Sputnik. "Fiecare ofensivă reușită, fiecare victorie, fiecare regiune eliberată ne apropie de sfârșitul conflictului. Întotdeauna am spus că, fără intervenție externă, am fi avut nevoie de mai puțin de un an pentru a ajunge acolo", a spus președintele sirian.

Bashar al-Assad a adăugat că a fost "dificil" să se prevadă când războiul se va sfârși. "Cu toate acestea, ne apropiem, este evident", a spus el.