„Mega Orașele” Maya pierdute - descoperite în junglele din Guatemala

CHIŞINĂU, 22 iun — Sputnik. O tehnologie revoluţionară a fost utilizată pentru a cerceta 2100 de kilometri pătrați din Rezervația Biosferei Maya din regiunea Peten, Guatemala și a dezvăluit o rețea imensă interconectată de orașe antice cu piramide, palate, autostrăzi, irigații complexe și sisteme de terasare. Descoperirea a fost posibilă datorită tehnologia LiDAR (detectarea și măsurarea luminii), ce foloseşte lumina furnizată de laser pentru a construi un contur detaliat al unor structuri îngropate.

Cercetarea le-a permis oamenilor de ştiinţă să facă o hartă a graniţelor câtorva zeci de oraşe maya nou descoperite, ascunse timp de secole sub frunzişul gros al junglei din America Centrală.

"Imaginile LiDAR relevă că întreaga regiune a constituit un sistem de așezări a cărui dimensiune și densitate a populației a fost subestimată", a declarat Thomas Garrison, arheolog la Colegiul Ithaca și National Geographic Explorer, care au luat parte la proiect.

© AP Photo / Canuto & Auld-Thomas/PACUNAM

