Redactorul-șef al Sputnik Letonia a fost reținut la Riga

CHIȘINĂU, 5 iul — Sputnik. Valentins Rojențovk a făcut declarații de presă despre momentul reținerii sale și modul în care a fost pus în libertate, fiind citat de RIA Novosti.

"Ieri, la ora 22:40 (ora Moscovei), când am aterizat la Riga, venind de la Moscova, am fost reținut pentru o discuție, așa cum au declarat ei. Nu au întocmit un proces-verbal. Pe polițiști îi interesa lucru meu în funcția de redactor-șef al Sputnik Letonia și activitatea acestui site în Letonia. Toată noaptea am petrecut-o în biroul Poliției. Am fost pus în libertate doar dimineața, după 12 ore. În Letonia această procedură formal nu constituie o reținere", a declarant Valentins Rojențovk, care este cetățean al Letoniei.