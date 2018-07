Un eurosceptic, numit în funcția de ministru pentru Brexit: Ce va urma

CHIȘINĂU, 9 iul — Sputnik. Noul ministru pentru Brexit a devenit conservatorul Dominic Raab, fiind numit de regina Regatului Unit la o zi de la demisia lui David Davis. Acesta este cunoscut drept un adept fervent al ieșirii Marii Britanii din UE în perioada campaniei pentru referendum.

Dominic Raab are 44 de ani și a devenit membru al Camerei Comunelor în anul 2010 din partea Esher și Walton. Anterior acesta a activat în calitate de avocat.

Din 2015, el a deținut în guvernul May funcțiile de secretar de stat pentru Justiție, iar apoi cea de secretar de stat pentru Locuințe.

Este fiul unui evreu născut în Cehia, care s-a refugiat în Marea Britanie în 1938.

Reamintim că fostul ministru pentru Brexit, David Davis, și-a anunțat demisia din cauza dezacordurilor cu premierul Theresa May în ceea ce privește planul de ieșire din UE.

© AFP 2018 / NIKLAS HALLE'N

In this file photo taken on February 06, 2018 Dominic Raab, then Minister of State for Housing and Planning, leaves 10 Downing street after the weekly cabinet meeting on February 6, 2018 in London