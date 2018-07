Dezvăluiri șocante: Cum a fost reținut irakianul care a ucis-o pe Susana în Germania

CHIȘINĂU, 17 iul — Sputnik. Tânărul de 21 de ani suspectat de violarea și uciderea Susane Feldman, a fost reținut de poliția germană Irak și transmis justiției.

În timpul interogatoriului, el i-a implorat pe polițiștii irakieni să nu-l predea autorităților germane, promițându-le să le spună tot ce vor dori să afle, scrie publicația germania.one.

Reporterii ziarului DIE WELT au aflat de la reprezentanții Poliției din Irak, orașul Zakho, detalii din timpul reținerii refugiatului care se află acum în izolator, fiind suspectat de omorul Susanei, în vârstă de 14 ani, dar și de violarea unei fetițe de 11 ani la Frankfurt.

Bashar a fost reținut de către șeful Poliției și un ofițer, pe 8 iunie 2018, în casa unui unchi de-al său. Operațiunea de reținere a avut loc dimineața, la ora 05:35.

"Ali era speriat, îi tremura tot corpul. Era absolut paralizat de ceea ce i se întâmpla și m-a întrebat în primul rând cum de am reușit să-l găsim. "Doar am aruncat cardul SIM, am deconectat GPS-ul și nu am intrat pe internet", a comunicat anchetatorul.

Șeful poliției l-a întrebat pe Bashar de ce anume se teme atât de mult. "De nemți", a răspuns el și a rugat să fie lăsat împreună cu familia sa în Irak. Ali nu credea că nemții îl vor ucide, însă era aproape sigur că îi vor fi administrate droguri și din această cauză va rămâne pentru totdeauna în închisoare. Șeful poliției nu a reușit să înțeleagă de ce i s-a creat lui Ali Bashar această impresie despre închisorile germane.

Suspectul s-a aflat aproximativ 12 ore în sediul poliției irakiene, timp în care a recunoscut că a ucis-o pe Susana, însă a negat acuzația că ar fi violat-o pe minora de 11 ani. "În cultura noastră, aceasta este o crimă și mai mare decât omorul. Dacă el va recunoaște că a comis violul, numele familiei sale va fi pângărit pe veci", a explicat ofițerul irakian de poliție.

În prezent, pe numele lui Bashar a fost eliberat un al doilea mandat de arest: el este bănuit de faptul că, încă înainte de uciderea Susanei, el, împreună cu fratele său de 13 ani și un afganez de 14 ani, ar fi violat repetat o minoră de 11 ani, la Frankfurt. Anume acest refugiat din Afganistan a ajutat Poliția să găsească cadavrul Susanei.

Susana, minoră de 14 ani cu origini moldoveneşti, a fost mutilată și omorâtă cu cruzime în orașul Wiesbaden, Germania.

Fata a dispărut în data de 22 mai. Familia a început să o caute, iar ulterior a alertat poliția. După zile întregi de căutări disperate, fata a fost găsită fără suflare într-o râpă din apropierea orașului Wiesbaden.

Corpul neînsuflețit al fetei a fost găsit în data de 7 iunie. Aceasta a fost violată de mai multe ori după care a fost asfixiată cu o frânghie care a fost găsită alături de victimă.