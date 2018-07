Focuri de armă în mulţime la Toronto: un mort şi mai mulţi răniţi -Video

BUCUREŞTI, 23 iul — Sputnik. Poliţia locală a spus că focul de armă a fost deschis pe Danforth Avenue aproximativ la ora 22:00, ora locală. Paramedicii locali au spus că mai mulți oameni au răni de gravitate medie.

My evening was nice until I heard shooting right out of my place on the danforth. So scary!! The gun violence in Toronto is crazy. pic.twitter.com/eNHLlUlp6r

Potrivit NBC News, o persoană a murit la locul crimei, alte şase au fost transportate la centrul traumatologic, iar şapte persoane — la ​centrul traumatologic pediatric. De asemenea, paramedicii au spus că alţi doi oameni au fost transportaţi la spital, iar unui număr necunoscut li se acordă îngrijiri la faţa locului.

#Breaking Paramedics confirm that 8 patients taken to hospital including one child to Sick Kids, 6 to trauma centre. Multiple injured in shooting on the #Danforth in #Toronto #massshooting pic.twitter.com/z4XtLVVgee — Global Broadcast (@broadcastglobal) 23 июля 2018 г.

Mass-media locală a citat autorităţile canadiene care au spus că împuşcăturile s-au sfârşit. CTVnews.com a anunţat că făptaşul ar fi mort. Martorii spun că ar fi auzit aproximativ 25 de efocuri de armă.

