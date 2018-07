Pompeo a explicat de ce discuțiile Putin-Trump vor rămâne secrete

BUCUREȘTI, 26 iul — Sputnik. Secretarul de stat SUA, Mike Pompeo, în cadrul audierilor din senat legate de Federația Rusă și Coreea de Nord a declarat că administrația SUA va păstra premeditat în secret detaliile discuțiilor private ale președinților Rusiei, Vladimir Putin, și cel al SUA, Donald Trump, pentru a avea posibilitatea de a reveni la aceste negocieri și obține anumite progrese.

La solicitările senatorilor de a comenta informațiile apărute în presa rusă, Pompeo a propus să fie neglijate aceste mesaje, precum și la cele apărute și în presa nord-coreeană.

"Am o experiență personală. Am avut o întâlnire tete-a-tete cu nord-coreenii. Nu am făcut publice rezultatele acestor discuții premeditat. Și presa nord-coreeană a decis să descrie această întrevedere. Am decis că este în interesul SUA să nu răspundem la întrebările despre conținutul discuțiilor. Cunoaștem adevărul. Știm ce a fost acolo. Știți ce înseamnă presa nord-coreeană", a comentat ironic Pompeo, adăugând: "Presupun că majoritatea oamenilor nu vor lua în serios toate aceste mesaje, exact așa cum se întâmplă și în cazul presei ruse".

"Aceasta decizie, despre măsura în care putem fi deschiși în legătură cu discuțiile private, este una foarte importantă. Ați putea avea niște așteptări că vor exista alte negocieri tete-a-tete… Credeți că veți putea s-o faceți din nou, pentru că vreți să înregistrați un progres real în viitor", a spus el.