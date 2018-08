Avion cu peste 100 de pasageri la bord, prăbușit în Mexic: Posibile cauze ale accidentului

CHIȘINĂU, 1 aug — Sputnik. Potrivit ministrului mexican, 98 de persoane rămân spitalizate în prezent. Guvernatorul statului Jose Aispuro a declarat anterior că 49 de persoane au fost transportate la spitalele locale în urma accidentului.

Cellphone video shows firefighters responding to crash of Aeromexico Flight 2431 at airport in Durango, Mexico.



No deaths have been reported, but authorities say more than 80 people were injured. https://t.co/yra12Z1830 pic.twitter.com/AxsLvmtPSK