Un vehicul s-a izbit de barierele de protecție ale Parlamentului: Pietoni răniți

CHIȘINĂU, 14 aug — Sputnik. Marți. pe rețelele de socializare au apărut informații despre un accident auto produs în apropierea Parlamentului britanic, un vehicul izbindu-se de barierele de securitate. Mai multe autoturisme ale poliției au fost văzute pe drumul spre Parlament.

Câțiva pietoni au fost răniți în incident, potrivit Metropolitan Police.

Mirror scrie că polițiști înarmați au înconjurat vehiculul după incidentul de lângă Palatul Westminster, șoferul fiind scos din mașină.

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 14 августа 2018 г.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 августа 2018 г.

Nu este clară deocamdată cauza incidentului.

Witness says vehicle hit several cyclists and then smashed into barrier outside Parliament — one casualty being treated. Police taking situation, understandably, very seriously pic.twitter.com/URCa3NJzVN — Alain Tolhurst (@Alain_Tolhurst) August 14, 2018

​A number of pedestrians have been injured after a car crashed into security barriers outside the Houses of Parliament, Scotland Yard said. pic.twitter.com/mqya2baX4M

— Sam Lister (@sam_lister_) August 14, 2018

​Incident outside Parliament! Man arrested and taken away by armed police!! #Westminster #Parliament pic.twitter.com/KMKjOX35F2

​