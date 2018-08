Despre modelul XXL, femeie de afaceri rusoaică care și-a pierdut fusta la Cannes - Foto

CHIȘINĂU, 22 aug — Sputnik. Mai multe mass-media străine au relatat despre povestea neobișnuită a supermodelului rus Yulia Rybakova la Festivalul de Film de la Cannes din 2018. În momentul în care un bărbat a călcat pe marginea de jos a rochiei sale, fusta a căzut când tânăra a încercat facă câțiva pași înainte. Ca rezultat, Yulia a rămas în chiloți în fața a zeci de obiective ale paparazzi, scrie Sputnik France.

Cu toate acestea, Yulia Rybakova este mai mult decât o rusoaică frumoasă, cu forme rotunjite, deoarece își administrează afacerea în mod nemaipomenit și are mai multe hobby-uri. Pentru a corecta această nedreptate, am întrebat-o despre viața ei.

"Am fost foarte dezamăgită când reputația mea formată de mulți ani a fost uitată într-o zi. Am fost invitată la televiziune și mi s-a cerut să-mi pierd fusta din nou în fața camerei. Totuși, a fi o femeie de afaceri, un blogger sau doar un model sunt lucruri foarte diferite", a comentat ea.

© Photo : Yulia Ribakova Yulia Rybakova

Yulia Rybakova s-a născut într-o familie monoparentală din Stavropol, la 1.500 km sud de Moscova. Fiind copil, ea a dezvoltat deja o atitudine de afaceri și a început să lucreze de la vârsta de 12 ani pentru a o ajuta pe mama ei.

"Cred că chiar și de mică am știut deja cum să vând. Am vândut totul, chiar și bunicei mele și prietenilor ei când am cântat la pian pentru bani. Au fost mini-concertele mele și au cumpărat biletele cu o săptămână în avans".

© Photo : Yulia Ribakova Yulia Rybakova

S-a mutat la Moscova la vârsta de 18 ani și a economisit primul milion de ruble doi ani mai târziu. Apoi a înființat o companie de holding care a grupat o revistă, un centru de producție și o agenție specializată în organizarea de evenimente. Pe lângă modeling, Yulia și-a făcut debutul ca cântăreață și a învățat să piloteze.

De asemenea, le ajută pe femei să se accepte așa cum sunt și să-și admire corpurile, deoarece ea însăși a trebuit să depășească problemele legate de subestimarea fizicului său.

"Apoi m-am acceptat așa cum eram. M-am oprit criticându-mă și am înțeles cine rram în realitate. Mi-am dat seama că mi-a lipsit dragostea și că nu aveam pe cine să iubesc, am început să mă iubesc. Atunci au apărut schimbări generale. Acum eu transmit această abilitate femeilor: bucurați-vă și iubiți-vă!", a explicat ea.

"În cele din urmă nu am reușit săi piard din greutate, dar mi-am făcut corpul frumos. Acum îmi iubesc trupul și sunt mândră de mine", a continuat ea.

Vorbind despre viața ei privată, Yulia a spus că avea un fiu de 6 ani, dar nu mai eeste în contact cu tatăl. Fiind singură, ea și-a portretizat bărbatul ideal:

© Photo : Yulia Ribakova Yulia Rybakova et son fils

"Desigur, el trebuie să fie responsabil, să știe cum să-și câștige existența, să fie pasionat de munca sa, generos, dar nu risipitor. Să iubească sexul dar să nu fie afemeiat. Educat, dar nu foarte gentil, să îi placă să călătorească și să iubească copii, și de preferință pe mine chiar mai mult! Dacă el există, vă rog să-mi spuneți!", a ironizat ea.