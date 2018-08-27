Forme ideale: Barbie din Rusia, imagini incendiare - Foto

CHIȘINĂU, 27 aug — Sputnik. Iulia Kriger din orașul Novosibirsk, Rusia, a recunoscut că mereu și-a dorit să arate la fel ca păpușa Barbie.
Tânăra a făcut tot posibilul pentru a arăta ca o păpușă. Fata a slăbit așa cum și-a dorit mai demult și acum cântărește 39 de kilograme.
Всегда нет настроения, когда погода не такая, как мне нравится😔 Поэтому весь день лежу трупом в кровати и пересматриваю летние фото, визуализируя, что оно еще будет🌞 А если не будет, то е**ла я этот Новосибирск с его погодой✋🏼 #лето2018 #погодашепчет #чайка #девушка #фигура #пляж #загар #блондинка #красота #нск54 #нетнастроения #полураздета #природа #талия #ждун #summer #beach #girl #waist #skinny #body #blonde #doll #dollface #beauty #birds #bikini #tan #photooftheday #russia
Очень нравится смотреть на всех как на говно, так бы смотрела и смотрела😎 #девушка #голая #топлес #загараю #природа #нск54 #супер #фотодня #фигура #идеал #гармония #вегетарианство #лето2018 #блондинка #худышка #girl #naked #blonde #tan #goodday #nature #doll #dollface #beach #dreams #happy #weekend #wow #photooftheday #toples
Iulia se mândrește cu faptul că nu a mâncat carne de aproximativ șapte ani și că duce un mod de viață sănătos.
Просили фото без макияжа — получайте🙌🏼 Нет ни грамма🙅🏼♀️ У меня здесь еще даже волосы мокрые, потому что только из воды вылезла💦 #безмакияжа #естественность #глаза #блондинка #мексика #тулум #коба #канкун #путешествие #турист #глаза #девушка #фотодня #méxico #mexico #cancún #cancun #travel #tropical #nature #nomakeup #photooftheday #beauty #coba #maya #girl
Вход в город Тулум цивилизации майя😍 На данный момент, как мне показалось, он принадлежит игуанам, уж с больно важным видом они там пребывают🦎 #тулум #заброшенныйгород #майя #вход #девушка #глаза #блондинка #лето #просветление #эзотерика #игуана #мексика #канкун #tulum #ruins #maya #passage #mexico #méxico #cancún #cancun #girl #eyes #summer #iguana #esoteric #harmony
Если мне не нравятся бананы, то я не ем бананы! Не наблюдаю за бананами. Не говорю всем подряд, что они не вкусные. Не слежу за их страницами не пропуская ни одного поста, полагая, что бананы об этом не узнают и это останется моим маленьким секретом и провалом гордости (лично перед собой). Я просто забываю о их существовании и ем сочные апельсины 🍊 И, да… Я сейчас не о бананах😏🍌 #приветбананам #янеоних #очемэтоя #метафора #нелюблю #бананы #люблюсебя #добройночи #сладкихснов #свитдримс
С красоткой @lida_homich мы познакомились в круизе 🚢 по Норвежским фьордам ⛰, оказавшись в одной компании🤗 И вот спустя почти два года мы устроили фотосессию📸 Не могу передать словами, насколько она талантливая, ведь из каждой девочки она делает красотку глянцевых журналов😍 Надеюсь, что у нас с ней еще будут встречи, как творческие так и дружеские😊 #photoshoot #model #photooftheday #fashion #wow #eyes #beauty #cute #nice #skinny #фотосессия #фигура #фотодня #красиво #девушка #фотограф #модель
Fata recunoaște că și-a supus sânii unei intervenții chirugicale, însă alte părți ale corpului nu dorește să le „modifice”.
Вспомнила времена, когда мне приходилось общаться с теми людьми, с которыми я общаться в принципе не хочу (таких обычно набиралось достаточно много)🤦🏼♀️ Как же я от этого страдала😔 Меня всегда напрягала эта обязанность жить в социуме и взаимодействовать с людьми, которые тебе абсолютно не интересны😒 «Они» встречаются повсюду, в школе, в институте, на работе👥 По сути, человек всю жизнь так и проживает на кого-то раздражаясь👺 Стоит ли говорить о том, как это разрушает его ауру? Я очень благодарна вселенной, что сегодня могу себе позволить общаться исключительно с теми, с кем я хочу, не раздражаясь ни на кого🙏🏼 Какое же это счастье, полностью выбирать все свое окружение! Не улыбаться кому-то потому что так надо, не поддерживать разговоры из вежливости🤮 Это то, к чему стоит стремиться всем людям, освободить себя от этих надуманных обязательств, ведь гармония в вашей душе превыше всего🤞🏼 #harmony #eyes #lovemylife #withlove #esoteric #happy #myrules #гармония #впиздусоциум #социум #счастье
Iulia consideră că formele corpului său sunt ideale.